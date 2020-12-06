Тиньков дал россиянам «трогательный совет»

Тиньков рассказал о восстановлении после операции по трансплантации костного мозга. Врачи прогнозируют ему полное восстановление к середине следующего года.

Российский бизнесмен, основатель группы «Тинькофф» Олег Тиньков рассказал о восстановлении после операции по трансплантации костного мозга. Об этом он написал в Instagram .

Тиньков посоветовал подписчикам ценить каждый день жизни.

«Наслаждайтесь каждым днем своей жизни, это не повторится, за последние 14 месяцев в кровати я это понял», — написал бизнесмен.

Он добавил, что врачи прогнозируют ему полное восставление к середине следующего года.

Тиньков посоветовал подписчикам заниматься спортом. Он подчеркнул, что болезнь оказалась «сложной и долгой».

«Если бы не моя спортивная подготовка, не понятно, как и бороться, так что занимайтесь спортом», — добавил бизнесмен.