Тиньков дал россиянам «трогательный совет»
Тиньков рассказал о восстановлении после операции по трансплантации костного мозга. Врачи прогнозируют ему полное восстановление к середине следующего года.
Российский бизнесмен, основатель группы «Тинькофф» Олег Тиньков рассказал о восстановлении после операции по трансплантации костного мозга. Об этом он написал в
Тиньков посоветовал подписчикам ценить каждый день жизни.
«Наслаждайтесь каждым днем своей жизни, это не повторится, за последние 14 месяцев в кровати я это понял», — написал бизнесмен.
Он добавил, что врачи прогнозируют ему полное восставление к середине следующего года.
Тиньков посоветовал подписчикам заниматься спортом. Он подчеркнул, что болезнь оказалась «сложной и долгой».
«Если бы не моя спортивная подготовка, не понятно, как и бороться, так что занимайтесь спортом», — добавил бизнесмен.