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Тиньков дал россиянам «трогательный совет»
Тиньков рассказал о восстановлении после операции по трансплантации костного мозга. Врачи прогнозируют ему полное восстановление к середине следующего года.

Российский бизнесмен, основатель группы «Тинькофф» Олег Тиньков рассказал о восстановлении после операции по трансплантации костного мозга. Об этом он написал в Instagram.

Тиньков посоветовал подписчикам ценить каждый день жизни.

«Наслаждайтесь каждым днем своей жизни, это не повторится, за последние 14 месяцев в кровати я это понял», — написал бизнесмен.

Он добавил, что врачи прогнозируют ему полное восставление к середине следующего года.

Тиньков посоветовал подписчикам заниматься спортом. Он подчеркнул, что болезнь оказалась «сложной и долгой».

«Если бы не моя спортивная подготовка, не понятно, как и бороться, так что занимайтесь спортом», — добавил бизнесмен.

Фото Instagram Олега Тинькова