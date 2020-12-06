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Синоптики рассказали, какой погоды ждать на Новый год
Во второй декаде декабря антициклон освободит центральную часть России. За ним придут «волны тепла», одна из которых как раз ожидается под Новый год.

Во второй половине декабря погода на севере европейской части России, центральных регионах, Приморье и тихоокеанском побережье будет теплее обычного. Об этом сообщили синоптики из центра погоды «Фобос».

В сообщении отметили, что во второй декаде декабря антициклон освободит центральную часть России, за ним придут «волны тепла», одна из которых как раз ожидается под Новый год.

В зоне холодной температурной аномалии окажутся юг Русской равнины, Урала, Сибири, и большая часть Дальнего Востока.

В Сибири средняя температура во время новогодних праздников может оказаться более чем на 5 градусов ниже нормы.