Самыми опасными распространителями COVID-19 названы люди без симптомов

О людях, которые являются сверхраспространителями коронавируса, рассказал в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук Николай Дурманов. По словам доктора, более заразны люди, у которых вирус активно размножается в организме, чем те, у кого ярко выраженные признаки.

О людях, которые являются сверхраспространителями коронавируса, рассказал в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук Николай Дурманов.

Дурманов отметил, что главная угроза — количество вируса, который человек выделяет в окружающую среду. Это не всегда связано с тем, есть ли у него симптомы заболевания. По словам доктора, более заразны люди, у которых вирус активно размножается в организме, чем те, у кого ярко выраженные признаки.

«Все больше и больше сведений, что иногда люди полностью без симптомов или с очень слабыми симптомами являются super-spreader, или сверхраспространителями вируса. Это коварное явление. Человек может быть сам вроде бы здоровым, но может в этот самый момент производить в окружающую среду большое количество вируса», — рассказал Николай Дурманов.

Он пояснил, что выявить сверхраспространителя вируса может только тест ПЦР. Поэтому определить опасных распространителей сложно — с виду такой человек здоров.

Дурманов подытожил, что уберечься от заражения коронавирусом поможет соблюдение мер безопасности при общении со всеми людьми, а не только с явными больными. Он напомнил о необходимости носить маски и перчатки.