Рязанец получил реальный срок за драку
Один из мужчин ударил другого по телу ногой. Пострадавший получил перелом ребер.
В Пронском районе мужчину осудили за драку. Об этом
В Пронском районе в 2019 году произошла ссора между двумя односельчанами, которая переросла в драку.
Один из мужчин ударил другого по телу ногой. Пострадавший получил перелом ребер.
Действия нападавшего квалифицировали по части 1 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).
Подсудимому назначили срок в колонии общего режима.