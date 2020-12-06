Рязанец получил реальный срок за драку

Один из мужчин ударил другого по телу ногой. Пострадавший получил перелом ребер.

В Пронском районе мужчину осудили за драку. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

В Пронском районе в 2019 году произошла ссора между двумя односельчанами, которая переросла в драку.

Один из мужчин ударил другого по телу ногой. Пострадавший получил перелом ребер.

Действия нападавшего квалифицировали по части 1 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Подсудимому назначили срок в колонии общего режима.