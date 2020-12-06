Путин пошутил о потерявшемся штативе и Михельсоне

Председатель совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг» Леонид Михельсон опаздывал на совещание с президентом. В то же время оператор потерял штатив.

Президент Владимир Путин пошутил о ситуации по развитию нефтегазовой отрасли на совещании по развитию нефтегазовой отрасли 1 декабря. Об этом сообщили « Вести ».

Глава государства перед началом встречи обратил внимание на пустующее кресло, где должен был сидеть председатель совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг» Леонид Михельсон. Оказалось, что он опаздывал.

У оператора тем временем пропал штатив.

«У нас Михельсона нет, у вас штатива. Подумаешь, ерунда какая. Михельсона найти надо сначала», — сказал на это Путин.

После того, как Михельсон появился в помещении, Путин снова пошутил, что Михельсона нашли, а штатив — нет.

«Даже Михельсона нашли, а вы до сих пор штатив не можете? Как начинать совещание?» — сказал президент.

Позже эту проблему решили, и совещание началось.