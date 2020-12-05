Задержанные за убийство семьи в Подмосковье признали вину

Подозреваемые подтвердили, что убили супругов и их 16-летнюю дочь «из-за претензий, высказанных потерпевшими по поводу причастности подозреваемых к поджогу их дачного участка».

Трое задержанных за убийство семьи в Подмосковье признали вину. Об этом в субботу, 5 декабря, РИА Новости сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК Ольга Врадий.

По словам Врадий, подозреваемые подтвердили, что убили супругов и их 16-летнюю дочь «из-за претензий, высказанных потерпевшими по поводу причастности подозреваемых к поджогу их дачного участка».

Подозреваемые — двое жителей Москвы и житель Солнечногорска. По данным следствия, они сначала выстрелили в потерпевших, а потом переместили их тела в заброшенный дом на окраине СНТ и сожгли.

Напомним, в пятницу, 4 декабря, в сгоревшей даче на окраине садового товарищества «Малахит» нашли тела троих человек. Возле дома стоял сгоревший автомобиль.

Ранее сообщалось, что погибшая семья конфликтовала с соседями.