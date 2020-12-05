Врач рекомендовала воздержаться от нагрузок после прививки от COVID-19
Главврач городской поликлиники №2 столичного департамента здравоохранения Наталья Шиндряева в беседе с РИА Новости рекомендовала после прививки от COVID-19 в течение суток воздержаться от нагрузок.
Главврач городской поликлиники №2 столичного департамента здравоохранения Наталья Шиндряева в беседе с РИА Новости
Наталья Шиндряева рекомендовала «размеренный режим обычной жизни».
«Особенно тем, кто активно ходит в зал и занимается очень серьезными тренировками», — сказала врач.
Напомним, в субботу, 5 декабря, в москвичей начали прививать от коронавируса.