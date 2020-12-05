В Рязанской области вновь обновился рекорд по случаям COVID-19 за сутки

В России зарегистрировали 28 782 случая заражения (2 431 731), вылечились 27 644 пациента (1 916 396), умерли 508 (42 684).

В Рязанской области вновь обновился рекорд по случаям COVID-19. Об этом в субботу, 5 декабря, сообщил столичный оперштаб.

За сутки в регионе выявили 125 заразившихся (с начала пандемии 14 663), выздоровели 279 пациентов (всего 13 054), умерли двое (98).

В России зарегистрировали 28 782 случая заражения (2 431 731), вылечились 27 644 пациента (1 916 396), умерли 508 (42 684).