\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 05
-5°
Вск, 06
-4°
Пнд, 07
-3°
ЦБ USD 74.25 -0.95 05/12
ЦБ EUR 90.26 -0.93 05/12
Нал. USD 73.85 / 75.55 17:49
Нал. EUR 89.81 / 90.6 16:54
Новости
Коронавирус
Публикации
В рязанском отделении Сбербанка рассказали, как взять потребительский...
Отличие потребительского кредита от ипотеки в том, что...
Вчера 11:31
2 559
Обзор 5-го тура «Лиги Надежды» НХЛ
Традиционное соперничество «Техкомплекта» и десантников...
3 декабря 13:21
4 095
Крушение фаворитов: обзор 9-го тура во второй группе дивизиона 40+
Первенство во второй группе — самое интересное соревнов...
2 декабря 13:02
5 891
Заработать миллиард или спасти мир? Тест, который раскроет ваш потенци...
Говорят, чтобы прийти к успеху, нужно оказаться в нужно...
3 декабря 10:10
5 569
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
В Рязанской области ребенок вызвал полицию из-за нападения отца на мать
Десятилетний ребенок увидел, как отец душит мать, и позвонил в службу спасения. Сообщение передали в полицию, приехавшие оперативники спасли женщину.

В Рязанской области ребенок вызвал полицию из-за нападения отца на мать. Об этом в субботу, 5 декабря, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

39-летний безработный житель Сапожка, злоупотребляющий спиртным, попросил у жены денег на алкоголь. Та сказала, что у нее их нет.

«Но глава семейства вспомнил, что супруга получила пособие, так как является многодетной матерью, и потребовал отдать ему половину выплаты», — рассказали о событиях в полиции.

Женщина отказала мужу, он начал душить ее. Все это увидел десятилетний ребенок, который позвонил в службу спасения. Сообщение передали в полицию, приехавшие оперативники спасли многодетную мать.

На рязанца завели дело по части 1 статьи 119 УК («Угроза убийством»), ему грозит до двух лет тюрьмы.