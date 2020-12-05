В Рязанской области ребенок вызвал полицию из-за нападения отца на мать

Десятилетний ребенок увидел, как отец душит мать, и позвонил в службу спасения. Сообщение передали в полицию, приехавшие оперативники спасли женщину.

В Рязанской области ребенок вызвал полицию из-за нападения отца на мать. Об этом в субботу, 5 декабря, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

39-летний безработный житель Сапожка, злоупотребляющий спиртным, попросил у жены денег на алкоголь. Та сказала, что у нее их нет.

«Но глава семейства вспомнил, что супруга получила пособие, так как является многодетной матерью, и потребовал отдать ему половину выплаты», — рассказали о событиях в полиции.

Женщина отказала мужу, он начал душить ее. Все это увидел десятилетний ребенок, который позвонил в службу спасения. Сообщение передали в полицию, приехавшие оперативники спасли многодетную мать.

На рязанца завели дело по части 1 статьи 119 УК («Угроза убийством»), ему грозит до двух лет тюрьмы.