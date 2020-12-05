В Петербурге подростка заподозрили в убийстве бабушки

На 16-летнего юношу завели дело по части 1 статьи 105 УК («Убийство»). Отмечается, что ранее его привлекали к уголовной ответственности.

В Санкт-Петербурге подростка заподозрили в убийстве бабушки. Об этом в субботу, 5 декабря, сообщил ГСУ СКР по городу.

В четверг, 3 декабря, в квартире одного из домов на проспекте Юрия Гагарина 16-летний юноша поссорился с бабушкой. Он нанес женщине 1949 года рождения повреждения, из-за которых она умерла.

На следующий день подросток пришел в полицию и рассказал о случившемся.

На юношу завели дело по части 1 статьи 105 УК («Убийство»). Отмечается, что ранее его привлекали к уголовной ответственности.