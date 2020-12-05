Ученые нашли мутацию коронавируса, устойчивую к антителам

Отмечается, что это первые подобные мутации COVID-19. Они проникают в здоровые клетки, маскируя коронавирус от лекарств.

Американские ученые из Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона в Вашингтоне нашли мутацию коронавируса, которая устойчива к антителам. Об этом со ссылкой на bioRxiv передает РБК .

Отмечается, что это первые подобные мутации COVID-19. Они проникают в здоровые клетки, маскируя коронавирус от лекарств.

По данным журнала Nature, выявленные американскими учеными мутации уже широко распространены среди инфицированных людей. Одну мутацию обнаружили у заболевших по всей Европе. Другая локально распространяется в Нидерландах и Дании.