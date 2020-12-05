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Соседи рассказали об убийстве семьи в Подмосковье
Предположительно, у погибших был конфликт с соседями, которые разводили на своем участке лошадей. Местные жители рассказали, что семья жаловалась на зловоние с участка соседей, не приспособленного для разведения скота, и обращались в прокуратуру.

Жители подмосковного дачного поселка рассказали РЕН ТВ об убийстве семьи в Подмосковье. Тела супругов и 16-летней дочери обнаружили в сгоревшем доме на окраине СНТ «Малахит». По предварительным данным, семья перестала выходить на связь несколько дней назад, после того как уехала из столицы на дачу.

Предположительно, у погибших был конфликт с соседями, которые разводили на своем участке лошадей. Местные жители рассказали, что семья жаловалась на зловоние с участка соседей, не приспособленного для разведения скота, и обращались в прокуратуру.

По словам жителей СНТ, семье поступали угрозы, за несколько дней до трагедии их сосед угнал лошадей со своего участка.

В день трагедии дача семьи загорелась, хозяева приехали поселок и начали составлять акт о пожаре, после чего разгорелся конфликт.

Владельцы дач в поселке заявили, что «бандиты гнались за своими жертвами и стреляли».

Ранее старший помощник руководителя подмосковного главка СК Ольга Врадий сообщила РИА Новости, что обгоревший автомобиль, находившийся на дачном участке погибших, был расстрелян.

Следователи завели дело об убийстве. Подозреваемого задержали.