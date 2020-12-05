Синоптики рассказали, какая погода ждет рязанцев на следующей неделе

Гидрометцентр России опубликовал прогноз погоды в Рязанской области на следующую рабочую неделю, с 7 по 11 декабря. По данным синоптиков, осадков не ожидается.

Гидрометцентр России опубликовал прогноз погоды в Рязанской области на следующую рабочую неделю, с 7 по 11 декабря. По данным синоптиков, осадков не ожидается.

Днем в понедельник столбики термометров покажут до -5 градусов, во вторник до -4. В среду и четверг -5, -6 градусов, а в пятницу до -7 градусов.

Ночами от -13 до -7 градусов. Согласно прогнозу, самая холодная ночь будет с понедельника на вторник.

Облачной погода ожидается в четверг, в остальные дни — с прояснениями.