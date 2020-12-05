\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 05
-5°
Вск, 06
-4°
Пнд, 07
-3°
ЦБ USD 74.25 -0.95 05/12
ЦБ EUR 90.26 -0.93 05/12
Нал. USD 73.85 / 75.55 17:49
Нал. EUR 89.81 / 90.6 16:54
Новости
Коронавирус
Публикации
В рязанском отделении Сбербанка рассказали, как взять потребительский...
Отличие потребительского кредита от ипотеки в том, что...
Вчера 11:31
2 447
Обзор 5-го тура «Лиги Надежды» НХЛ
Традиционное соперничество «Техкомплекта» и десантников...
3 декабря 13:21
3 987
Крушение фаворитов: обзор 9-го тура во второй группе дивизиона 40+
Первенство во второй группе — самое интересное соревнов...
2 декабря 13:02
5 784
Заработать миллиард или спасти мир? Тест, который раскроет ваш потенци...
Говорят, чтобы прийти к успеху, нужно оказаться в нужно...
3 декабря 10:10
5 461
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Рязанский оперштаб назвал число случаев COVID-19 среди детей
Всего в регионе выявили 14 663 случая заболевания. Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет (6 202 человека).Коронавирус также зарегистрировали у 4 336 рязанцев в возрасте от 18 до 45 лет.

В субботу, 5 декабря, оперштаб при рязанском правительстве сообщил, что COVID-19 с начала пандемии заразились 1 026 детей: 35 до года, 55 по году, 41 по два года, 57 по три года, 48 по четыре года, 42 по пять лет, 56 по шесть лет, 51 по семь лет, 62 по восемь лет, 49 по девять лет, 40 по десять лет, 61 по одиннадцать лет, 66 по двенадцать лет, 60 по тринадцать лет, 61 по четырнадцать лет, 74 по пятнадцать лет, 90 по шестнадцать лет, 78 по семнадцать лет.

Всего в регионе выявили 14 663 случая заболевания. Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет (6 202 человека).

Коронавирус также зарегистрировали у 4 336 рязанцев в возрасте от 18 до 45 лет. COVID-19 заразились 2 572 жителя области в возрасте от 65 до 80 лет. Этот же диагноз поставили 527 рязанцам старше 80 лет.