Рязанский оперштаб назвал число случаев COVID-19 среди детей

Всего в регионе выявили 14 663 случая заболевания. Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет (6 202 человека).Коронавирус также зарегистрировали у 4 336 рязанцев в возрасте от 18 до 45 лет.

В субботу, 5 декабря, оперштаб при рязанском правительстве сообщил, что COVID-19 с начала пандемии заразились 1 026 детей: 35 до года, 55 по году, 41 по два года, 57 по три года, 48 по четыре года, 42 по пять лет, 56 по шесть лет, 51 по семь лет, 62 по восемь лет, 49 по девять лет, 40 по десять лет, 61 по одиннадцать лет, 66 по двенадцать лет, 60 по тринадцать лет, 61 по четырнадцать лет, 74 по пятнадцать лет, 90 по шестнадцать лет, 78 по семнадцать лет.

Всего в регионе выявили 14 663 случая заболевания. Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет (6 202 человека).

Коронавирус также зарегистрировали у 4 336 рязанцев в возрасте от 18 до 45 лет. COVID-19 заразились 2 572 жителя области в возрасте от 65 до 80 лет. Этот же диагноз поставили 527 рязанцам старше 80 лет.