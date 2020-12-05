Рязанские пожарные передали собачьему приюту сто килограммов корма

Как рассказали пожарные, в приют попадают животные, от которых отказались хозяева, которые пострадали от рук людей или которых нашли на улице в плачевном состоянии.

Сотрудники регионального ГУ МЧС передали приюту «Лучшие друзья» сто килограммов собачьего корма. Они сделали это в рамках программы «30 добрых дел».

Как рассказали пожарные, в приют попадают животные, от которых отказались хозяева, которые пострадали от рук людей или которых нашли на улице в плачевном состоянии.

«Каждый желающий может оказать приюту посильную помощь, поддержав тем самым волонтеров и животных», — отметили в МЧС.