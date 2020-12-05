Перед рязанским кладбищем свалили гору мусора. Людям приходится вручную убирать его

По словам автора, на территории кладбища оказались заблокированными машины. «Администрация кладбища попросила людей помочь. Люди вышли из машин и раскидывают сейчас кладбищенский мусор», — добавил рязанец.

Перед рязанским кладбищем свалили гору мусора, людям приходится вручную убирать его. Об этом в субботу, 5 декабря, сообщил подписчик группы «Рязань».

«ЧП на новом кладбище. Водитель мусоровоз не поместился под вывеской. И опрокинул кладбищенский мусор перед единственным выездом с кладбища. И уехал», — говорится в посте.

По словам автора, на территории кладбища оказались заблокированными машины.

«Администрация кладбища попросила людей помочь. Люди вышли из машин и раскидывают сейчас кладбищенский мусор», — добавил рязанец.