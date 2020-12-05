Оперштаб рассказал о состоянии рязанцев с COVID-19

Состояние 77 человек врачи оценивают как удовлетворительное. Об этом сообщил региональный оперштаб.

По данным на 5 декабря, в рязанских больницах находятся 556 пациентов с COVID-19. В их числе 9 детей, сообщил региональный оперштаб.

Состояние 77 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 415 — средней степени тяжести. В тяжелом состоянии — 64 человека, 18 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

У остальных зараженных болезнь протекает в легкой форме, они находятся на карантине и лечатся дома.