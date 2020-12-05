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На рязанских ярмарках проверили соблюдение масочного режима
Проверки прошли на ярмарках в районе Центрального рынка, ЦНТИ, КДЦ Октябрь и ТЦ «Кит». В целом со стороны продавцов и покупателей необходимые меры безопасности соблюдались. Об этом сообщил региональный оперштаб.

В субботу, 5 декабря, на рязанских ярмарках проверили соблюдение масочного режима и социальной дистанции. Об этом сообщил региональный оперштаб.

Проверки прошли на ярмарках в районе Центрального рынка, ЦНТИ, КДЦ Октябрь и ТЦ «Кит». В целом со стороны продавцов и покупателей необходимые меры безопасности соблюдались.

Проверяющие выявили отдельные нарушения — люди были без масок, объясняя это своим нахождением на улице. Им напомнили, что торговые ряды являются общественным местом, поэтому маска в этом случае необходима.

В отношении тех, кто отказывается соблюдать масочный режим, могут составлять протоколы, которые влекут за собой штрафы от 1 до 30 тысяч.