На касимовской ярмарке продавали некачественную курицу
Об этом сообщил региональный Россельхознадзор. Проверку провели в ноябре.
На ярмарке выходного дня в Касимовском районе продавали некачественную курицу. Об этом сообщил региональный
Проверку провели в ноябре. Она показала, что продавец предлагал покупателям шесть килограммов куриных тушек, на которые у него не было ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность и качество товара.
В отношении виновного лица возбудили дело по части 1 статьи 10.8 КоАП, курицу должны были утилизировать.