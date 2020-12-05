На касимовской ярмарке продавали некачественную курицу

Об этом сообщил региональный Россельхознадзор. Проверку провели в ноябре.

На ярмарке выходного дня в Касимовском районе продавали некачественную курицу. Об этом сообщил региональный Россельхознадзор .

Проверку провели в ноябре. Она показала, что продавец предлагал покупателям шесть килограммов куриных тушек, на которые у него не было ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность и качество товара.

В отношении виновного лица возбудили дело по части 1 статьи 10.8 КоАП, курицу должны были утилизировать.