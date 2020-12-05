Москвичку наказали за фиктивную прописку людей в Сасовском районе

Известно, что в собственности у женщины дом в Сасовском районе. В нем она зарегистрировала двоих граждан.

Москвичку наказали за фиктивную прописку людей. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

Известно, что в собственности у женщины дом в Сасовском районе. В нем она зарегистрировала двоих граждан России, которые на самом деле не собирались там жить.

В отношении нарушительницы возбудили уголовное дело по статье 322.2 УК. Ее признали виновной и оштрафовали.

Приговор вступил в законную силу.