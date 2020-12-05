Минздрав зарегистрировал предельную цену на вакцину «Спутник V»

Правительство включило «Спутник V» в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Минздрав зарегистрировал предельную отпускную цену производителя на вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом передает РИА Новости .

Помощник главы ведомства Алексей Кузнецов рассказал, что цена составит 1 942 рубля за два компонента. Упаковка по пять двухкомпонентных наборов обойдется в 9 710 рублей.

По словам Кузнецова, Правительство включило «Спутник V» в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Для россиян вакцинация будет бесплатной и добровольной, однако розничная продажа препарата не предусмотрена.