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Любимов по видеосвязи поздравил рязанского педагога с 96-летием
Николай Любимов по видеосвязи поздравил рязанского педагога Галину Соболеву с 96-летием. Запись разговора он опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» в пятницу, 4 декабря. Губернатор отметил, что рязанка «и сейчас в строю».

Николай Любимов по видеосвязи поздравил рязанского педагога Галину Соболеву с 96-летием. Запись разговора он опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» в пятницу, 4 декабря.

Губернатор отметил, что рязанка «и сейчас в строю».

«Галина Александровна воспитала много учеников и всегда была и остается активным человеком с собственной гражданской позицией, — рассказал Любимов. — Своим примером она доказывает, что возраст — это то, что в душе, а не в паспорте».

Глава региона пожелал Галине Соболевой «никогда не чувствовать свой возраст» и еще долго передавать свои мудрость, опыт и знания молодежи.

«Вы человек очень молодой, я считаю, поэтому хотелось бы, чтобы вы такой же всегда и оставались», — добавил Любимов.

Рязанка в ответ поблагодарила губернатора и сказала, что тронута его поздравлением.