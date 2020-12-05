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Калужанин попытался убить жену и забыл это
В ночь на 17 апреля он не мог успокоиться, выпил сначала лекарство, а затем около 300 мл спирта и дальнейшие события не помнит.

Житель города Кременки Калужчкой области попытался убить сою жену. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Известно, что 37-летний калужанин был очень ревнивым и постоянно просматривал телефон супруги. Он в очередной раз заподозрил женщину в измене из-за записи разговора с мужчиной, с которым она договаривалась о встрече. В ночь на 17 апреля он не мог успокоиться, выпил сначала лекарство, а затем около 300 мл спирта и дальнейшие события не помнит.

По данным следствия, обвиняемый ранил жену в шею и стал ее душить. На крики о помощи в комнату зашел сын потерпевшей, вдвоем они смогли помешать калужанину. Женщина убежала к соседям, оттуда ее забрали в больницу.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 части 1 статьи 105 УК, его арестовали. Материалы передали в суд.