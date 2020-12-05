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Калужанин насмерть сбил женщину с ребенком, ему вынесли приговор
В отношении водителя возбудили уголовное дело по части 6 статьи 264 УК. Он частично признал вину и компенсировал потерпевшим материальный и моральный вред.

Калужанину вынесли приговор за пьяное ДТП, в котором погибли женщина и ее пятилетняя дочь. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Авария произошла 26 октября 2019 года, мужчина выпил и сел за руль Volkswagen Touareg. Он превысил скорость и не затормозил перед «зеброй», хотя другой автомобиль пропускал пешеходов.

Калужанин на полной скорости сбил женщину с ребенком, они скончались.

В отношении водителя возбудили уголовное дело по части 6 статьи 264 УК. Он частично признал вину и компенсировал потерпевшим материальный и моральный вред.

Мужчину приговорили к девяти годам заключения в колонии общего режима и на три года лишили «прав».