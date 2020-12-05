Греков проверил «красные зоны» перинатального центра и ОДКБ

В субботу, 5 декабря, вице-губернатор Игор Греков посетил «красные зоны» в филиалах Перинатального центра и Областной детской клинической больницы имени Дмитриевой на улице Крупской. Об этом сообщил региональный оперштаб.

В субботу, 5 декабря, вице-губернатор Игорь Греков посетил «красные зоны» в филиалах Перинатального центра и Областной детской клинической больницы имени Дмитриевой на улице Крупской. Об этом сообщил региональный оперштаб.

Греков пообщался с врачами и пациентами о качестве оказания медпомощи, а также об обеспечении стационаров лекарствами, средствами индивидуальной защиты, специальным оборудованием.

Вице-губернатор поблагодарил медиков за добросовестный труд.