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Греков проверил «красные зоны» перинатального центра и ОДКБ
В субботу, 5 декабря, вице-губернатор Игор Греков посетил «красные зоны» в филиалах Перинатального центра и Областной детской клинической больницы имени Дмитриевой на улице Крупской. Об этом сообщил региональный оперштаб.

В субботу, 5 декабря, вице-губернатор Игорь Греков посетил «красные зоны» в филиалах Перинатального центра и Областной детской клинической больницы имени Дмитриевой на улице Крупской. Об этом сообщил региональный оперштаб.

Греков пообщался с врачами и пациентами о качестве оказания медпомощи, а также об обеспечении стационаров лекарствами, средствами индивидуальной защиты, специальным оборудованием.

Вице-губернатор поблагодарил медиков за добросовестный труд.