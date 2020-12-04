Жители рязанского дома пожаловались на социально опасную соседку

Жители дома на улице Льва Толстого рассказали в эфире ГТРК «Ока» о том, что их соседка устраивает скандалы, разводит мусор и тараканов, а однажды чуть не вызвала пожар из-за непогашенной сигареты. Люди обратились в соцслужбы. По их словам, пенсионерка психически нездорова.

Жители дома на улице Льва Толстого рассказали в эфире ГТРК «Ока» о том, что их соседка устраивает скандалы, разводит мусор и тараканов, а однажды чуть не вызвала пожар из-за непогашенной сигареты.

Люди обратились в соцслужбы. По их словам, пенсионерка психически нездорова.

Елене Назаренко 67 лет, раньше она работала библиотекарем. Сейчас женщина испытывает нужду и побирается по соседям, в ее квартире нет воды, газа и отопления. Однако пенсионерка не рассказывала об этом правозащитникам, чтобы ее не забрали в спецучреждение.

Несколько лет назад у женщины умерла мать, и она продала единственное жилье своим соседям напротив. При этом о заключении сделки пенсионерка не помнит. Выяснилось, что она действительно стоит на учете в психдиспансере.

Уполномоченная по правам человека Наталья Епихина пообещала помочь Елене Назаренко выбраться из трудного положения.

«Сейчас мы подключим все компетентные структуры по данному вопросу. Думаю, что однозначно будем заниматься ее жизнеустройством», — отметила Епихина.

В итоге женщину доставили в медучреждение, а после поселят в пансионат.