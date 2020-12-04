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Защита Ефремова обжалует приговор в кассации
Напомним, 22 октября Ефремову изменили срок наказания с 8 до 7,5 лет. Его осудили за смертельное ДТП, которое произошло в центре Москвы 8 июня. Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на «встречку» и врезался в фургон «Лада», которым управлял рязанец Сергей Захаров.

Защита Михаила Ефремова обжалует приговор в кассации. Об этом РИА Новости рассказал адвокат артиста Андрей Алешкин.

7 декабря юрист намерен обжаловать апелляционное решение Мосгорсуда на приговор во Второй кассационный суд. По словам Алешкина, в жалобе говорится, что «со стороны следствия и суда были нарушены права на защиту Ефремова»: актер, как утверждается, «не знал, от каких обвинений он должен защищаться, кому он причинил либо не причинил вред».

Напомним, 22 октября Ефремову изменили срок наказания с 8 до 7,5 лет. Его осудили за смертельное ДТП, которое произошло в центре Москвы 8 июня. Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на «встречку» и врезался в фургон «Лада», которым управлял рязанец Сергей Захаров. Тот скончался в больнице.