Врач рассказала о подготовке к прививке от COVID-19

В пятницу, 4 декабря, главврач врач городской поликлиники №2 столичного департамента здравоохранения Наталья Шиндряева
Шиндряева уточнила, что прививку не надо делать натощак, питание должно быть обычным.
«У нас сейчас даже и для забора крови таких ограничений нет, только при определенных показателях. Поэтому мы пропагандируем обычный здоровый образ жизни. И к нам приходить в нормальном психологическом состоянии, не надо ничего бояться», — советует врач.
По словам Шиндряевой, перед прививкой медики проверят температуру и отсутствие респираторных заболеваний.
«Все остальное не является ограничением», — добавила врач.
Напомним, Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию от коронавируса на следующей неделе.