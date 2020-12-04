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Врач рассказала о подготовке к прививке от COVID-19
В пятницу, 4 декабря, главврач врач городской поликлиники №2 столичного департамента здравоохранения Наталья Шиндряева рассказала РИА Новости, что специальной подготовки к прививке от COVID-19 не требуется, нужно только настроиться.

В пятницу, 4 декабря, главврач врач городской поликлиники №2 столичного департамента здравоохранения Наталья Шиндряева рассказала РИА Новости, что специальной подготовки к прививке от COVID-19 не требуется, нужно только настроиться.

Шиндряева уточнила, что прививку не надо делать натощак, питание должно быть обычным.

«У нас сейчас даже и для забора крови таких ограничений нет, только при определенных показателях. Поэтому мы пропагандируем обычный здоровый образ жизни. И к нам приходить в нормальном психологическом состоянии, не надо ничего бояться», — советует врач.

По словам Шиндряевой, перед прививкой медики проверят температуру и отсутствие респираторных заболеваний.

«Все остальное не является ограничением», — добавила врач.

Напомним, Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию от коронавируса на следующей неделе.