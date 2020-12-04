Врач рассказал, как не заразиться COVID-19 внутри семьи

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в интервью радио Sputnik рассказал, как не заразиться COVID-19 внутри семьи. По его словам, больной член семьи должен соблюдать определенные рекомендации.

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в интервью радио Sputnik рассказал, как не заразиться COVID-19 внутри семьи. По его словам, больной член семьи должен соблюдать определенные рекомендации: жить в отдельной комнате, есть в одиночестве и из своей посуды и носить маску.

«Также общественными местами в квартире надо пользоваться только после дезинфекции. Тогда все будет нормально. У нас полно случаев, когда ухаживают за заболевшим членом семьи, но не заражаются», — подчеркнул врач.

Владимир Болибок отметил, что заразиться — не обязательно заболеть: все зависит от реакции иммунной системы. По его словам, в большинстве случаев люди заражаются коронавирусной инфекцией, их иммунитет срабатывает, и не возникает никаких симптомов.

«Есть люди, у которых иммунная система не очень хорошо работает, у них возникают различные проявления заболевания, которое называется COVID-19. Из тех, кто заражается, болеет очень небольшая часть, соотношение примерно 1 к 20 или даже 1 к 50», — сказал врач.