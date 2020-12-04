Врач предупредил об опасном последствии COVID-19

Академик РАН, президент ФБГУ «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Д. Рогачева» Минздрава Александр Румянцев предупредил об опасном последствии COVID-19. По его словам, коронавирус может вызывать иммунное расстройство, приводящее к смерти, передает РИА Новости.

Академик РАН, президент ФБГУ «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Д. Рогачева» Минздрава Александр Румянцев предупредил об опасном последствии COVID-19. По его словам, коронавирус может вызывать иммунное расстройство, приводящее к смерти, передает РИА Новости.

Румянцев отметил, что медикам следует использовать опыт лечения пациентов с иммунными заболеваниями для борьбы с COVID-19.

«COVID-19 показал, что, в общем-то, это новое заболевание имеет абсолютно отличный патогенез от того, что мы раньше имели, встречаясь с инфекцией», — подчеркнул эксперт.