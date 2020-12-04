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Вода по колено. Жители рязанской коммуналки два месяца живут с затопленным подвалом
Подобная ситуация также была летом 2020 года. Тогда, как рассказали жители, течь устранили довольно быстро, и все высохло, а сейчас воды уже по колено. Сырость и неприятные запахи просачиваются на жилые этажи. Рязанцы жалуются, что вода даже прибывает.

Жители рязанской коммуналки живут два месяца с затопленным подвалом. С проблемой жители дома №2 по проезду Гоголя сталкиваются регулярно.

Подобная ситуация также была летом 2020 года. Тогда, как рассказали жители, течь устранили довольно быстро, и все высохло, а сейчас воды уже по колено. Сырость и неприятные запахи просачиваются на жилые этажи. Рязанцы жалуются, что вода даже прибывает.

До начала зимы дом обслуживала управляющая компания «УК ЖКХ». Она находится на первом этаже этого же здания. По словам ее директора Геннадия Савченко, причина потопа кроется в конструкции дома. Помещение затапливает из-за того, что установленный в полуподвале унитаз расположен на одном уровне с канализационным колодцем.

Решение проблемы Геннадий Савченко видит в установке обратного клапана, который не даст выходить наружу канализационным стокам. Также директор «УК ЖКХ» отметил, что до затопления подвала в нем жили бомжи.

С 1 декабря 2020 года проблемный дом с уже затопленным подвалом передали от «УК ЖКХ» компании «УК-Первая». В администрации города сказали, что с новой управляющей компанией «работа будет налажена более качественно». Госжилинспекция Рязани сообщила, что откачку воды планируется провести в пятницу, 4 декабря.