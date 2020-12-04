В Рязанской области запустили благотворительную акцию #МойбизнесПомогает

Основная цель акции — приобщить бизнес и неравнодушных физических лиц к помощи нуждающимся гражданам на региональном уровне. Представители бизнеса смогут принести подарки для детей-сирот, малоимущих, пенсионеров, пожилых людей из домов престарелых.

Минэкономиразвития России совместно с центрами «Мой бизнес» запустило акцию #МойбизнесПомогает. Организаторы рассказали, что основная цель акции — приобщить бизнес и неравнодушных физических лиц к помощи нуждающимся гражданам на региональном уровне.

Корзины для подарков будут установлены в центрах «Мой бизнес» круглогодично. Принести подарок для детей-сирот, малоимущих, пенсионеров, пожилых людей из домов престарелых или оказать помощь приютам для животных можно в любой день. Первый сбор будет приурочен к празднованию Нового года.

Центр «Мой бизнес» в Рязанской области принял решение помочь фонду охраны женского здоровья «Мы вместе». Фонд помогает женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Фонд нуждается в следующих новых товарах:

Школьная канцелярия, портфели, детские наборы для творчества, конструкторы, журналы.

Средства гигиены (мыло, шампунь, зубная паста, крем для рук и лица, детский крем). Подгузники детские и взрослые.

Детское питание (каши и пюре).

Новогодние подарки для детей.

Принять участие в инициативе #МойбизнесПомогает могут любые неполитические организации и частные лица. Для этого можно принести подарок в центр «Мой бизнес» по адресу Рязань, улица Каширина, дом 1А, 2 подъезд, 3 этаж.