В Рязанской области вновь зарегистрировали смерти от COVID-19

В России за сутки зарегистрировали 27 403 случая заражения (всего 2 402 949), выздоровел 28 901 пациент (1 888 752), умерли 569 (42 176).

В пятницу, 4 декабря, в Рязанской области вновь зарегистрировали смерти от COVID-19. В регионе за минувшие сутки зафиксировали два летальных случая, с начала пандемии — 96, сообщил столичный оперштаб.

За сутки у 120 рязанцев подтвердился коронавирус (с начала пандемии заболевших 14 538), вылечились 369 пациентов (всего 12 775).

В России за сутки зарегистрировали 27 403 случая заражения (всего 2 402 949), выздоровел 28 901 пациент (1 888 752), умерли 569 (42 176).