В Рязанской области в выходные пройдут масштабные рейды ГИБДД

В пятницу, 4 декабря и следующие выходные рязанская автоинспекция проведет рейды против нарушающих ПДД водителей. Госавтоинспекция предлагает сообщать о грубых нарушениях правил дорожного движения или пьянстве за рулем.