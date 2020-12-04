В Рязанской области в выходные пройдут масштабные рейды ГИБДД
В пятницу, 4 декабря и следующие выходные рязанская автоинспекция проведет рейды против нарушающих ПДД водителей. Госавтоинспекция предлагает сообщать о грубых нарушениях правил дорожного движения или пьянстве за рулем.
В пятницу, 4 декабря и следующие выходные рязанская автоинспекция проведет рейды против нарушающих ПДД водителей. Об этом сообщает официальная группа областной инспекции Вконтакте.
Госавтоинспекция предлагает жаловаться на грубые нарушения правил дорожного движения или пьянство за рулем по телефону 29-74-54, 112, или на официальном сайте ГИБДД.