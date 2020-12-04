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В Рязанской области прошла конференция по противодействию коррупции
Конференция прошла в режиме онлайн. В работе поучаствовали руководители региональных ведомств, силовых структур, представители общественных организаций, ученые, юристы.

В пятницу, 4 декабря, первый зампред регионального правительства провела видеоконференцию по вопросам противодействия коррупции. В работе поучаствовали руководители региональных ведомств, силовых структур, представители общественных организаций, ученые, юристы.

«Губернатор выразил уверенность в том, что результаты конференции будут всецело способствовать укреплению сотрудничества органов государственной власти и местного самоуправления с научным сообществом и общественностью, станут основой для выработки новых научных идей, а также для совершенствования действующих практик правоприменительной деятельности», — подчеркнула Рослякова.

Она напомнила, что в Рязанской области работает комиссия по координации работы по противодействию коррупции, которая рассматривает самые острые проблемы: «Все наши усилия направлены на то, чтобы максимально снизить административные барьеры и обеспечить прозрачность нашей деятельности Безусловно, нам в этом помогают и обращения граждан, и контролирующие органы, своевременно указывающие на недостатки, которые имеются. Все мы преследуем цель — обеспечить соблюдение прав и законных интересов граждан. Убеждена, наши совместные усилия не будут напрасны».

Участники мероприятия также обсудили деятельность учреждений и органов уголовно-исполнительной системы по реализации государственной стратегии противодействия коррупции и механизмах предупреждения конфликта интересов на государственной службе.