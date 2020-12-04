В рязанском доме предотвратили взрыв газа

Во время планового техобслуживания в доме обнаружили коррозию газопровода в межэтажном перекрытии. Газоснабжение восстановили после ремонта газопровода.

В доме на улице Островского в Рязана предотвратили взрыв газа. Об этом сообщили в пресс-службе «Рязаньгоргаза».

В сообщении отметили, что во время планового техобслуживания в доме обнаружили коррозию газопровода в межэтажном перекрытии.

«Возможная опасность, вследствие утечки газа, грозила 20 семьям. Газовики вынуждены были приостановить газоснабжение для проведения восстановительных работ», — рассказали в «Рязаньгоргаз».

Газоснабжение восстановили после ремонта газопровода.