В рязанские больницы начали поступать девять лекарств от коронавируса

По состоянию на 3 декабря коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусом внебольничной пневмонией составляет 1815 единиц. Рязанской области выделили 416 млн рублей на покупку лекарств для пациентов с коронавирусом на амбулаторном этапе.

В облдуме прошло заседание совета председателей представительных органов муниципальных образований региона. На встрече обсудили ситуацию с коронавирусом в Рязанской области.

Как сообщил министр здравоохранения Андрей Прилуцкий, по состоянию на 3 декабря коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусом внебольничной пневмонией составляет 1815 единиц в 21 лечебном учреждении, загруженность — 86%. По его словам, развернутые койки обеспечены необходимым медоборудованием, в том числе аппаратами ИВЛ и дыхательными аппаратами, лекарствами.

Рязанской области выделили 416 млн рублей на покупку лекарств для пациентов с коронавирусом на амбулаторном этапе.

На встрече отметили, что в регион начали поступать девять наименований лекарств на общую сумму свыше 33 млн рублей. По словам министра, 706 пациентов уже получили положенные им препараты.

Прилуцкий добавил, что в регионе расширяется лабораторная диагностика новой коронавирусной инфекции, закупается оборудование для открытия ПЦР-лаборатории в областной клинической больнице. На эти цели из федерального бюджета выделили 15 млн Рублей.

В мессенджере WhatsApp создали группу, в которую включили главных врачей ковид-госпиталей, заведующих реанимациями, руководство станции скорой медпомощи, минздрава и вице-губернатора.

Пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией могут получить консультацию в ОКБ, где ежедневно работает телемедицинский центр.