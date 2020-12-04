В Рязани задержали иностранца с 13 килограммами наркотиков

Сотрудники рязанской полиции задержали иностранца, перевозившего несколько пакетов с наркотиками. Общий вес найденных веществ составил 13 килограммов.

Сотрудники рязанской полиции задержали иностранца, перевозившего несколько пакетов с наркотиками. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщает областное УМВД.

Задержанный перевозил пакеты с веществами в машине своей знакомой. Тайники обнаружили за обшивкой багажника. Общий вес найденных веществ составил 13 килограммов. По результатам экспертизы они признаны синтетическими наркотиками.

Возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Задержанный прежде уже привлекался к уголовной ответственности. Сейчас он заключен под стражу.