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В России камеры начали «штрафовать» за непристегнутый ремень
Камеры начали работать в столице. Они распознают непристегнутый ремень безопасности и разговор по телефону за рулем.

В Москве назвали адреса камер, фиксирующих непристегнутых водителей. Об этом передает ТАСС.

Отмечается, что в столице функционируют порядка восьми таких камер. Они находятся в разных концах города.

Камеры распознают непристегнутый ремень безопасности и разговор по телефону за рулем.

Камеры расположены: две на Северо-Восточной хорде, по одной на внутренней стороне ТТК возле улицы 2-й Бауманской, внутренней стороне Садового кольца у Сухаревской площади, Звенигородском шоссе у дома 9 в сторону области, проспекте Вернадского у дома 7 по направлению в центр, Мичуринском проспекте у дома 60 и в Проектируемом проезде 7031 в Новой Москве.