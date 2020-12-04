В Роспотребнадзоре рассказали, когда остановится распространение COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что коронавирус «ведет себя по-хозяйски», так как пришел в популяцию в осенне-зимний сезон. По ее словам, распространение вируса остановит соблюдение мер защиты.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что распространение коронавируса остановится, когда все будут соблюдать меры защиты и профилактики. Об этом она заявила в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1», передает РИА Новости .

Попова отметила, что коронавирус «ведет себя по-хозяйски», так как пришел в популяцию в осенне-зимний сезон. По ее словам, вирус также может затронуть весенний сезон.

«И вот удастся остановить распространение ровно тогда, когда мы все будем соблюдать несложные меры защиты и профилактики», — сказала Попова.