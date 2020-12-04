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В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве семьи с ребенком
Три трупа обнаружили в сгоревшей даче на окраине СНТ «Малахит». Полиция задержала мужчину 1980 года рождения.

В Московской области задержали подозреваемого в убийстве семьи и их 16-летней дочери. Об этом сообщил сайт «МВД Медиа».

Три трупа обнаружили в сгоревшей даче на окраине СНТ «Малахит».

Полиция задержала мужчину 1980 года рождения. В ближайшее время его доставят в следственные органы.

По предварительной информации, несколько дней назад семья перестала выходить на связь, передает РИА Новости. Супруги с дочерью были на даче в Подмосковье. Предположительно, у них был давний конфликт с соседями. Автомобиль семьи находился на дачном участке погибших, машина обгорела и была обстреляна.

Возбуждено уголовное дело об убийстве.