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В облдуме обсудили муниципальные бюджеты на следующий год
Со следующего года появляется новый вид бюджетных кредитов, так называемые горизонтальные кредиты, которые в рамках субъекта Федерации один муниципалитет может предоставлять другому в случае необходимости. Межбюджетные трансферты муниципалитетам на следующий год предусмотрены в объеме свыше 19 млрд рублей, что составляет почти 30% от общего объема бюджета.

В облдуме прошло заседение совета председателей представительных органов муниципальных образований региона. На встрече обсудили формирование местных бюджетов и межбюджетные отношения.

Министр финансов региона Марина Наумова рассказала, что с учетом внесенных изменений в Бюджетный кодекс муниципалитеты в ряде случаев имеют право закладывать параметры долга и дефицита, по которым существуют ограничения в бюджетном законодательстве, с превышением установленных ограничений.

«Правительство региона сможет в течение года оперативно перераспределять объемы межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями без внесения изменений в закон о бюджете. Но только в отношении тех субсидий, субвенций и дотаций, которые касаются профилактики и устранения последствий распространения коронавирусной инфекции, а также поддержки экономики», — подчеркнула Марина Наумова.

Со следующего года появляется новый вид бюджетных кредитов, так называемые горизонтальные кредиты, которые в рамках субъекта Федерации один муниципалитет может предоставлять другому в случае необходимости.

Межбюджетные трансферты муниципалитетам на следующий год предусмотрены в объеме свыше 19 млрд рублей, что составляет почти 30% от общего объема бюджета. Общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и на сбалансированность местных бюджетов запланирован на 2021 год в сумме 2 млрд рублей, что на 134 млн рублей больше, чем в 2020 году (темп роста 107%).

В 2021 году будет реализовываться комплекс мер по стимулированию развития экономического потенциала, повышению эффективности управления муниципальными финансами. Продолжится реализация программы по поддержке местных инициатив. На эти цели в областном бюджете предусмотрены субсидии на уровне текущего года.