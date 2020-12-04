В Новой Москве женщина выбросила из окна 13 этажа ребенка подруги

Двухмесячный младенец погиб. Следователи завели дело по части 2 статьи 105 УК («Убийство малолетнего ребенка»). Прокуратура проверит «действия родителей по исполнению ими своих обязанностей».

В Новой Москве женщина выбросила из окна ребенка подруги. Двухмесячный младенец погиб. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы столичной прокуратуры Людмилу Нефедову.

Тело нашли на улице Летчика Ульянина. По данным источника издания, женщина выбросила ребенка с 13 этажа.

Следователи завели дело по части 2 статьи 105 УК («Убийство малолетнего ребенка»). Прокуратура проверит «действия родителей по исполнению ими своих обязанностей».