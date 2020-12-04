В Корпорации развития обсудили создание «Сухого порта» в Рязани

Гендиректор корпорации встретился с региональным директором операционного офиса «Рязанский» ПАО «Промсвязьбанк» и управляющим партнером ООО «Нью Бридж Восток» Филиппом Ниссеном. На встрече презентовали инвестиционный проект «Сухой порт «Рязань», который реализуют на территории создаваемого индустриального парка «Рязанский».

В четверг, 3 декабря, в Корпорации развития прошла встреча гендиректора Юрия Иванова, его заместителя Ирины Семененко с региональным директором операционного офиса «Рязанский» ПАО «Промсвязьбанк» Татьяны Коломиец и управляющим партнером ООО «Нью Бридж Восток» Филиппом Ниссеном.

На встрече презентовали инвестиционный проект «Сухой порт «Рязань», который реализуют на территории создаваемого индустриального парка «Рязанский». Также участники встречи обсудили перспективы возможного сотрудничества между банком и потенциальными инвесторами по вопросам привлечения финансирования.