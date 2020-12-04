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В Калуге местного жителя осудили за убийство двух человек
В Калуге за убийство осудили 31-летнего рецидивиста. В результате ссоры подсудимый избил 51-летнюю женщину и 70-летнего мужчину. Позже выяснилось, что потерпевшие скончались.

В Калуге за убийство осудили 31-летнего рецидивиста. Об этом в среду, 3 декабря, сообщает следком области.

Следствие установило, что 23 февраля 2020 года компания из пяти человек распивала спиртное в квартире потерпевших. Речь зашла о криминальных авторитетах. Мнения хозяев и одного из гостей не сошлись. В результате ссоры подсудимый избил 51-летнюю женщину и 70-летнего мужчину. После этого он и еще двое гостей уснули и утром покинули квартиру. Позже выяснилось, что потерпевшие скончались.

Трупы обнаружили 26 марта 2020 года. Несмотря на то, что тела уже разлагались, экспертиза установила, что у погибших схожие множественные травмы.

Подсудимому назначили 13 лет строгого режима по статье 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевших).