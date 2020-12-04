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В Хабаровске уборщица уволилась после драки со школьником
В Хабаровске уборщица уволилась после конфликта с семиклассником. В результате перепалки женщина дала школьнику пощечину. Тот также в ответ ударил ее по лицу.

В Хабаровске уборщица уволилась после конфликта с семиклассником. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщает РИА Новости.

В результате перепалки женщина дала школьнику пощечину. Тот также в ответ ударил ее по лицу.

Со слов директора школы, уборщица работала там девять лет и была на хорошем счету. «Уволившаяся сотрудница работала за троих. Очень сложный сейчас график у техперсонала в связи с пандемией, нагрузка увеличилась, видимо, сказалась усталость на сотруднице. Тем не менее, этот факт не оправдывает действий уборщицы», — добавил собеседник агентства. По его словам, ребенок также не был замечен в подобном поведении.

Школа принесла ему и его родителям извинения. С учащимися и персоналом школы провели профилактическую работу. В отношении учебного заведения начали проверку. На уборщицу завели дело по статье 116 УК (побои).