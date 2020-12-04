В двух психоневрологических интернатах региона открыли отделения «Сопровождаемое проживание»

Отделения появились в рамках реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами на территории Рязанской области.

В рамках «Демография» в Ухоловском и Ухорском психоневрологических интернатах Рязанской области открыли отделения «Сопровождаемое проживание». Отделения появились в рамках реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами на территории Рязанской области.

Планируется, что в отделених обучат самостоятельному проживанию людей с ментальными проблемами и инвалидностью, помогут развить их самостоятельность в решении повседневных жизненных задач в бытовой, социально-коммуникативной, досуговой деятельности.

Среди основных задач: создание благоприятного социального, психологического микроклимата, обстановки домашнего уюта и комфорта для участников проекта, предоставление им более широких возможностей для познания жизни в открытом социуме, развитие их личностного потенциала и поддержка самореализации.

Для обеспечения деятельности отделений приобретены необходимые оборудование, инвентарь, мебель, введены дополнительные штатные единицы сотрудников.