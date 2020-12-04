Суд арестовал блогера по делу о смерти его подруги во время стрима

Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть потерпевшей (часть 4 статьи 111 УК). Ему грозит до 15 лет колонии.

Раменский городской суд н два месяца арестовал блогера Станислава Решетникова (Reeflay) по делу о смерти его подруги во время прямой трансляции, передает РИА Новости.

Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть потерпевшей (часть 4 статьи 111 УК). Ему грозит до 15 лет колонии.

Напомним, девушка умерла 2 декабря. Во время записи, опубликованной на YouTube, блогер пытался привести девушку в чувство, он укрывал ее одеялом и тряс.

Приехавшая скорая в прямом эфире констатировала смерть девушки.