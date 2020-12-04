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Сотрудники Рязанского приборного завода раскрыли «Тайны улиц» родного города
Городской квест прошел на предприятии впервые. Идея освоить популярный формат поисковых игр возникла в связи с ограничениями на проведение традиционных массовых мероприятий.

На государственном Рязанском приборном заводе (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации «Ростех») прошел фотоквест «Тайны улиц». Мероприятие организовал Молодежный центр АО «ГРПЗ».

Городской квест прошел на предприятии впервые. Как отметили организаторы, идея освоить популярный формат поисковых игр возникла в связи с ограничениями на проведение традиционных массовых мероприятий.

«Время сейчас непростое — нам приходится отказываться от проведения массовых мероприятий с непосредственным участием молодых заводчан, — рассказал председатель Молодежного центра АО „ГРПЗ“ Евгений Лынов. — Однако, это не повод все свои задумки перенести на неопределенный срок. Мы решили, что квест — самый подходящий на сегодняшний день вариант для тех, кто любит разгадывать загадки и при этом не сидеть дома. Эта игра — возможность с картой в руках провести „расследование“ на местности, а также, своеобразный тест на внимательность, сообразительность и знание родного города».

Участники игры получили картосхему центральной части Рязани с отмеченными на ней контрольными пунктами, а также фотографии объектов, которые необходимо было найти. На каждой локации участников ждал ключ — фрагмент итогового задания. Последовательно собрав все подсказки, игроки смогли составить последнюю загадку и найти зашифрованный в ней объект. По условиям игры фотографию с финальной локации участники должны были направить организаторам, чтобы подтвердить успешное прохождение квеста.

В сообщении отметили, что уже более 15 лет молодежный центр АО «ГРПЗ» реализует общественно-значимые проекты, проводит научно-технические конференции и культурно-массовые мероприятия. При поддержке руководства предприятия объединение было создано в 2005 году.

«Работа молодежного центра направлена на создание условий для раскрытия и реализации научно-технического и творческого потенциала сотрудников, содействие профессиональному и карьерному росту, а также обеспечение социальной поддержки», — рассказали организаторы.