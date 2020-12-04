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Сорокина пообщалась с рязанцами в режиме онлайн
Мэр дала несколько поручений после беседы с горожанами. Некоторые проблемы будут взяты на контроль.

Мэр Рязани Елена Сорокина пообщалась с рязанцами в режиме ВКС. Об этом она сообщила на странице «ВКонтакте».

После беседы с горожанами мэр поручила установить остановочный павильон на улице Зубковой напротив «Дикси». По словам местного жителя, старое сооружение демонтировали в 2019 году, а новое не установили.

«Руководителю управления благоустройства поручила изыскать средства, возможно, из сложившейся экономии в конце этого года или в начале следующего, и установить ООТ», — написала Сорокина.

Один из рязанцев высказал переживания за процесс передачи водопроводных сетей в поселке Недостоево на баланс «Водоканала».

«Сейчас на них происходят частые порывы. Наши специалисты объяснили Вячеславу Ивановичу, что уже произведено обследование технического состояния водопровода, акт находится в управлении земельных ресурсов. До 17 декабря сети будут переданы нашему муниципальному предприятию», — пояснила мэр.

Рязанке, проживающей в аварийном доме на улице Колхозной, предложили переехать в здание нашего маневренного фонда на улице Соборной.

«Мы предлагаем там большую, чем сейчас у нее по площади, двухкомнатную отремонтированную квартиру. В номере есть частичные удобства, возможность установить санузел. В этом году из городского бюджета были выделены 1,2 млн. рублей для ремонта помещений в здании, в том числе и общего пользования», — пояснила Сорокина.

Она добавила, что поручила оказать рязанке поддержку.